Pronta la parata del Giorno dei morti a Città del Messico

CITTÀ DEL MESSICO, 23 OTT - Il governo di Città del Messico ha confermato lo svolgimento, sabato 2 novembre, dell'edizione 2024 della parata del Giorno dei morti, un evento che riunisce centinaia di migliaia di persone nelle principali vie della capitale. Sfileranno circa 5.800 figuranti, distribuiti in 37 contingenti, 7 carri allegorici, 6 piattaforme, 16 gruppi musicali e 8 formazioni di burattini. Il corteo prenderà il via nei pressi del parco di Chapultepec e percorrerà nove chilometri lungo Paseo de la Reforma, Avenida Juárez e le strade del centro storico fino allo Zócalo, la piazza principale della metropoli. Secondo i dati ufficiali del governo della città, l'evento nel 2023 ha riunito circa 1,2 milioni di spettatori per quattro ore, fiancheggiando l'itinerario dei partecipanti.