Promotori quesito, fiduciosi che il governo cambi la data del referendum

ROMA, 07 FEB - "Restiamo in fiduciosa attesa della decisione del Consiglio dei ministri in merito alla fissazione della nuova data del referendum". Cosi i 15 giuristi promotori della raccolta di 500mila firme per l'indizione del referendum sulla riforma della Giustizia. La Cassazione ieri ha accolto la richiesta per la nuova formulazione della domanda del referendum. "Se ci sarà un ricorso per una questione di conflitto di attribuzione? Valuteremo prima quale sarà la risposta del governo. Noi ci aspettiamo semplicemente il rispetto della Costituzione e delle tempistiche di 50 giorni della campagna referendaria", hanno risposto i promotori in merito ad un eventuale ricorso alla Consulta nel caso in cui la data del voto non dovesse essere fissata tramite una nuova data.