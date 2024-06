Progettato in Italia il piano di ricostruzione di Mykolaiv

MILANO, 12 GIU - E' stato progettato in Italia il piano di ricostruzione e rimodernizzazione di Mykolaiv, la 'città del grano' che cercadi rinascere da sotto le macerie dei bombardamenti russi. One Works e la Fondazione One Works hanno guidato una task force internazionale di esperti del settore che hanno sviluppato linee guida strategiche per una ricostruzione sostenibile e di successo della città ucraina e mentre proseguono gli sforzi per sostenere la ripresa il piano regolatore è stato presentato al sindaco Oleksandr Senkevych durante una cerimonia a Berlino in occasione della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina. Nell'ultimo anno, ricorda una nota, One Works, società di progettazione e consulenza che ha sede a Milano, e la Fondazione One Works hanno guidato una task force internazionale di esperti del settore, tra cui il Politecnico di Milano, l'Università LUIC, COWI, LAND, Systematica, Visionary Analytics e GISdevio, per affrontare in modo globale le sfide attuali di Mykolaiv. "Insieme, hanno sviluppato linee guida strategiche per una ricostruzione sostenibile e di successo della città" sottolinea una nota ricordando che lo sviluppo di un piano regolatore strategico è una componente chiave dell'iniziativa UNECE UN4UkrainianCities, finanziata dal Ministero federale tedesco per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e sostenuta dalla Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.