Prof bolzanina arrestata per spaccio, a casa collezione di droga

BOLZANO, 09 OTT - Un'insegnante di un istituto tecnico bolzanino è stata arrestata per il possesso di circa mezzo chilo di sostanze stupefacenti, tra cocaina, eroina, ectsasi, marijuana e hashish. La donna, 41 anni, bolzanina incensurata, è stata fermata da una pattuglia della Squadra volanti della Questura, durante un normale servizio di controllo, in viale Druso, mentre si trovava alla guida di un'automobile. Lo stato di agitazione e di insofferenza, mostrato dalla donna, ed anche un particolare odore proveniente dall'interno dell'abitacolo, hanno indotto gli agenti ad allertare la sezione narcotici della squadra mobile. Accompagnata in questura, l'insegnante è stata sottoposta a perquisizione personale. Sull'auto, pure ispezionata è stato trovato, nascosto sotto il sedile anteriore del passeggero, un involucro contenente oltre 100 grammi di cocaina ed un ulteriore grammo in un contenitore di latta. Con la collaborazione dei carabinieri, è stata quindi perquisita l'abitazione della donna dove la donna dove, custoditi in una cassaforte, sono stati trovati e sequestrati: 20 grammi di cocaina, alcune dosi di eroina, 10 grammi di ecstasy, 200 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione con residui di droga e 500 euro circa in contanti. La 41enne è stata quindi dichiarata in arresto e portata presso la sezione femminile della casa circondariale di Trento a disposizione della procura della Repubblica bolzanina. Il questore, Paolo Sartori, ha emesso un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi tre anni.