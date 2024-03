Prodi, bene il campo largo ma va coltivato ancora

BOLOGNA, 11 MAR - "Per coltivare un campo largo ci vogliono tanti contadini. Debbo dire che i contadini sono aumentati, parecchio, ma non sono ancora abbastanza, quindi, il campo largo va coltivato ancora ed è importantissimo che cresca come sta crescendo". È questo il messaggio di Romano Prodi a proposito delle elezioni regionali in Abruzzo, a margine di un incontro al cinema Modernissimo a Bologna. "È una buona seminagione, poteva andare meglio - aggiunge il professor Prodi - ma penso che l'Abruzzo è l'Abruzzo". "Se poi vogliamo guardare dentro al campo largo - conclude - le cose nel Pd sono andate molto bene, ma non basta".