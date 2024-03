Procuratore Bari 'mancano magistrati, il Csm intervenga'

BARI, 18 MAR - "In questo momento la Procura di Bari sta avendo una scopertura di organico molto elevata. Per poter continuare a fare queste importantissime attività occorrono uomini, altrimenti non riusciremo a coprire turni, a fare gli arresti, a occuparci dei reati da codice rosso. Una carenza di organico che è più elevata rispetto ad altre Procure e per il quale chiedo al Csm di intervenire". A margine della conferenza stampa con cui, in Procura a Bari, sono stati annunciati i 56 arresti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa, il procuratore Roberto Rossi si è soffermato sulle carenze di organico (del 20-25%) che rallentano e rendono più difficoltoso il lavoro degli inquirenti.