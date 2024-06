++ Procura di Biella chiede il rinvio a giudizio di Pozzolo ++

TORINO, 18 GIU - La procura di Biella ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del deputato Emanuele Pozzolo, indagato nell'inchiesta per lo sparo nella notte di Capodanno a Rosazza (Biella) che ferì a una gamba Luca Campana, compagno della figlia dell'allora caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Pozzolo, si legge in una nota del procuratore di Biella Teresa Angela Camelio, è accusato dei reati di omessa custodia di armi, accensioni ed esplosioni pericolose, porto illegale in luogo pubblico e/o aperto al pubblico della pistola revolver North American Arms e di 5 cartucce.