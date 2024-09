"Processo a un italiano", Salvini aggiorna il suo libro

ROMA, 15 SET - "Processo a un italiano". Si intitola così l'aggiornamento di due capitoli che Matteo Salvini ha aggiunto al suo libro 'Controvento' (pubblicato per Piemme da Mondadori Libri ad aprile), dopo la richiesta di condanna nei suoi confronti per il caso Open Arms. "Vi racconto questa storia incredibile" scrive il vicepremier e leader della Lega in un passaggio delle 13 pagine in cui, spiega una nota, "racconta cosa successe nell'estate 2019 e ribadisce le tante opacità nella condotta delle ong". "Il processo - afferma Salvini -, è bene ricordarlo, è iniziato per il voto del Parlamento. Dopo la crisi di governo che aveva provocato la rottura della Lega con il Movimento 5 Stelle, proprio M5S si era unito alla sinistra (Renzi compreso) per darmi in pasto alla magistratura. Un ministro alla sbarra, non per aver rubato, ma per aver rispettato il programma elettorale col quale avevamo vinto le elezioni del 2018".