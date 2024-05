Prisco visita il poliziotto ferito ad Assisi

PERUGIA, 17 MAG - "Ho voluto recarmi questa sera all'ospedale di Perugia per portare la mia solidarietà al Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura rimasto ferito in una colluttazione con un rapinatore, la scorsa notte ad Assisi. Il sovrintendente è determinato a tornare in servizio appena le sue condizioni glielo consentiranno ed è tuttora affidato alle cure dei sanitari dell'ospedale Santa Maria della Misericordia": lo riferisce il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco, in una sua nota. "Ho potuto quindi esprimergli la mia vicinanza - prosegue Prisco - per la brutale aggressione subita, augurandogli una rapida e completa guarigione. Purtroppo ancora un poliziotto, dopo i fatti di Milano, che rimane gravemente ferito mentre è impegnato a difendere con coraggio e spirito di abnegazione la legalità e proteggere i cittadini. A tutti loro va il nostro grazie per questo".