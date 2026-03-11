Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Principio d'incendio sul tram 27 a Milano

AA

MILANO, 11 MAR - Un principio di incendio si è generato oggi intorno alle 9 su un tram della linea 27 in via Marco Bruto alla periferia di Milano verso l'aeroporto di Linate. A causarlo è stata la caduta di un cavo della rete aerea che ha provocato un contatto e quindi una fiammata con fumo. Spavento per la frenata improvvisa e il fumo per la ventina di passeggeri che risultano illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il principio di incendio. Nulla a che fare con il deragliamento del 26 febbraio. Sono in tutto 17 le linee di tram attive, 160 chilometri di rete e oltre cinquemila corse al giorno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario