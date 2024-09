Primo incontro con stretta di mano tra Ugolini e de Pascale

BOLOGNA, 06 SET - Sorrisi e una stretta di mano, immortalata dai fotografi, per i candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Elena Ugolini e Michele de Pascale. L'incontro tra i due candidati c'è stato nel corso dell'inaugurazione del nuovo campus della Bologna Business School. In attesa di un confronto fra i due principali candidati alla presidenza dell'Emilia-Romagna, si tratta del primo incontro pubblico fra i due da quando sono scesi in campo.