Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Primario arrestato, difensori valutano ricorso al Riesame

AA

ROMA, 09 DIC - I difensori del primario di Nefrologia, Paolo Palombo, stanno valutando la possibilità di impugnare l'ordinanza di arresto per corruzione al tribunale del Riesame. Il medico, fermato in flagranza di reato mentre intascava una mazzetta da tre mila euro da un imprenditore, si trova agli arresti domiciliari. In base all'impianto accusatorio della Procura di Roma, il responsabile della struttura dell'ospedale del Sant'Eugenio aveva creato una sorta di rete con una serie di centri privati romani che in cambio di denaro ed utilità "ha permesso la creazione di corsie preferenziali" lungo le quali "i pazienti in dimissione dall'ospedale venivano indirizzati verso i centri dialisi 'amici'".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario