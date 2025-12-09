Primario arrestato, difensori valutano ricorso al Riesame

ROMA, 09 DIC - I difensori del primario di Nefrologia, Paolo Palombo, stanno valutando la possibilità di impugnare l'ordinanza di arresto per corruzione al tribunale del Riesame. Il medico, fermato in flagranza di reato mentre intascava una mazzetta da tre mila euro da un imprenditore, si trova agli arresti domiciliari. In base all'impianto accusatorio della Procura di Roma, il responsabile della struttura dell'ospedale del Sant'Eugenio aveva creato una sorta di rete con una serie di centri privati romani che in cambio di denaro ed utilità "ha permesso la creazione di corsie preferenziali" lungo le quali "i pazienti in dimissione dall'ospedale venivano indirizzati verso i centri dialisi 'amici'".