Prima giornata di grande caldo in Veneto, massime di 33 gradi

VENEZIA, 19 GIU - E' stata la prima giornata di grande caldo dell'estate 2024 quella odierna per il Veneto. Le massime nel pomeriggio hanno toccato punte di 33 gradi, come a Ospedaletto Euganeo (Padova), e a Castelnuovo Bariano (Rovigo). Ma in tutti i centri di pianura, per la prima nella stagione, in concomitanza con l'arrivo dell'anticiclone nordafricano sull'Italia, le temperature massime sono state diffusamente sopra i 30 gradi: Padova 31.5, Verona e Vicenza 32; solo Venezia, tra i capoluoghi, ha registrato un valore inferiore, 28, accompagnato però da un alto tasso di afa. Termometri in salita anche in montagna - seppur in quota stia resistendo la neve - con una massima di 25 gradi a Cortina.