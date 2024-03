Prezzo del cacao ai massimi, uova di Pasqua molto più care

ROMA, 29 MAR - Centinaia di milioni di uova e coniglietti di cioccolato saranno consumati nel mondo per la Pasqua, ma la carenza globale di cacao ha triplicato i prezzi nell'ultimo anno portando i prodotti sul banco a un costo decisamente più alto. Lo riporta il Guardian sottolineando che nell'ultima settimana i prezzi del cacao sono saliti ai massimi storici nelle borse merci di Londra e New York, superando per la prima volta i 10.000 dollari a tonnellata, dopo il terzo cattivo raccolto consecutivo in Africa occidentale. Il Ghana e la Costa d'Avorio, che insieme producono più della metà del raccolto globale di cacao, sono stati colpiti da condizioni climatiche estreme, amplificate dalla crisi climatica e dal fenomeno del Niño. Un portavoce di Nestlé, che possiede marchi di cioccolato come KitKat, Smarties e Quality Street, ha dichiarato che i prezzi per i consumatori potrebbero dover aumentare dopo che il costo del cacao è trplicato in 12 mesi. Secondo le stime, il consumo annuale di cioccolato supera gli 8 chili a persona nel Regno Unito e i 5 chili negli Stati Uniti e in Europa.