Pretende soldi in villaggio Babbo Natale e accoltella vigilante

BARI, 23 DIC - Un addetto alla sicurezza di 25 anni è stato ferito, a quanto si apprende con un coltello, all'interno del Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto a Bari, nel tardo pomeriggio. Il presunto aggressore - già fermato e portato nel comando della polizia locale - ha chiesto prima una foto e poi ha preteso dei soldi dall'uomo travestito da Babbo Natale. Da questa richiesta sarebbe nata una lite con l'addetto alla sicurezza che è stato poi ferito al petto. Trasportato dal 118 al Policlinico di Bari è stato medicato e non è in pericolo di vita. L'aggressore si è poi sentito male durante l'interrogatorio con gli agenti della polizia locale ed è quindi stato trasportato in ospedale.