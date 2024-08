Prete arrestato: Curia Genova, scelte dipendono da Padri Scolopi

GENOVA, 06 AGO - "In merito a quanto riportato su mass media locali circa l'arresto di Padre Andrea Melis, dei Padri Scolopi, accusato di abusi su minori, si precisa che il religioso non dipende dalla Curia di Genova, come riportato, ma dall'Ordine degli Scolopi, di cui è membro. La Diocesi si è interessata a questo fatto drammatico per quanto è di sua competenza e ha segnalato i fatti di cui è venuta a conoscenza al Dicastero per la Dottrina della Fede, come prevede la norma canonica. Ora la scelta di dove inviare il religioso e di come accompagnarlo è competenza del suo Ordine". Così scrive monsignor Silvio Grilli Coordinatore Ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Genova riguardo alla situazione dell'indagato. "Nuovamente la Diocesi esprime il suo dolore per i fatti segnalati che hanno toccato, direttamente, alcuni minori, le loro famiglie e, indirettamente, tutta la comunità educativa dell'Istituto Assarotti, presente e operante a Genova".