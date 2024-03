Prestiti a tassi da usura fino al 354%, 7 arresti a Taranto

TARANTO, 04 MAR - La Guardia di Finanza di Taranto, in collaborazione con il nucleo di polizia economica e finanziaria di Lecce e della tenenza di Leuca, ha arrestato sette persone (5 in carcere e due ai domiciliari) accusate a vario titolo, di associazione per delinquere, usura aggravata, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti, e trasferimento fraudolento di valori. Secondo quanto emerso dalle indagini, iniziate nel 2021, avrebbero concesso prestiti a imprenditori tarantini e leccesi in stato di bisogno, attivi nel settore della produzione dei latticini e della pasticceria fresca, con l'imposizione di tassi usurari fino al 354%. Agli indagati è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale ionico su richiesta della procura. L'inchiesta ha fatto luce anche su operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio relative a rapporti commerciali tra gli arrestati e le presunte vittime e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. I finanzieri hanno eseguito inoltre un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie, per un importo di oltre 415 mila euro, nei confronti dei sette destinatari delle misure cautelari. Contestualmente sono state eseguite 16 perquisizioni personali e locali nei confronti di persone coinvolte a diverso titolo nelle indagini, residenti nelle province di Taranto e di Lecce.