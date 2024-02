Presidio fuori da McDonald's a Milano, 'boicottiamo Israele'

MILANO, 18 FEB - Un presidio per il boicottaggio della catena di fast food McDonald's è stato organizzato questo pomeriggio a Milano da attivisti delle comunità palestinesi in Italia e dai centri sociali a margine del 19/mo corteo di sostegno a Gaza e alla Palestina che si tiene oggi nel capoluogo lombardo. Non si sono verificati momenti di tensione. I manifestanti, staccatisi dal concentramento che si tiene in piazza Duca D'Aosta, davanti alla stazione Centrale, si sono portati davanti all'esercizio commerciale dove ragazze palestinesi hanno animato un flash mob e attivisti hanno attaccato adesivi alle vetrine con la scritta 'Genocidio. Boicotta Israele -Boicotta McDonald's'. Il corteo ProPal partito dalla stazione Centrale arriverà in piazza XXV Aprile.