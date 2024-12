Presepe Comune Napoli con statuina sindaco in fascia tricolore

NAPOLI, 04 DIC - C'è anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in fascia tricolore tra le statuine del presepe esposto in una sala di Palazzo San Giacomo, sede della Giunta Comunale. La scena vede il sindaco partecipare ad un incontro pubblico organizzato in uno slargo tra i vicoli sotto una delle antiche porte di accesso alla città a pochi metri dalla capanna con la Sacra famiglia. Tra i partecipanti all'incontro anche alcuni pastori, con le sciarpe con i colori della bandiera della pace. Il presepe, visibile tutto l'anno, fu inaugurato nel 2017 dal sindaco de Magistris anch'egli, all' epoca, rappresentato in versione terracotta. E il passaggio di consegne a San Giacomo ha previsto pure l'avvicendamento sul presepe comunale tra le due statuine. Esce de Magistris ed entra Manfredi.