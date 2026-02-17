Premio Biagio Agnes 2026, tutti i vincitori

ROMA, 17 FEB - Il Premio Carta Stampata a Paolo Bricco de Il Sole 24 Ore, il Premio Inviati a Giovan Battista Brunori della Rai e ad Andrea Nicastro del Corriere della Sera; il Premio Corrispondenti a Rosalba Castelletti di Repubblica e a Leonardo Panetta di Mediaset; il Premio Speciale Libertà di Stampa alla redazione La Stampa e al direttore Andrea Malaguti, il Premio per la Televisione a Gerry Scotti e Stefano De Martino. Sono alcuni dei vincitori delle 12 categorie del Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione Biagio Agnes, un riconoscimento che celebra i valori del giornalismo, della comunicazione e dell'informazione nel segno del rigore, della passione e della responsabilità. Presieduta da Gianni Letta, la giuria ha deciso i vincitori della XVIII edizione. La Cerimonia di premiazione della manifestazione promossa dalla Fondazione Biagio Agnes è in programma a Roma, in Piazza di Spagna, giovedì 25 giugno e sarà condotta da Mara Venier e Alberto Matano. Paolo Bricco, inviato de Il Sole 24 Ore, è stato premiato per la capacità di approfondire l'economia e la politica industriale con rigore analitico e profondità storica. In un mondo in cui l'informazione attraversa confini e crisi, il Premio Inviati è stato invece assegnato a Giovan Battista Brunori, responsabile dell'Ufficio Rai per il Medio Oriente a Gerusalemme, e ad Andrea Nicastro del Corriere della Sera, esperto di scenari di guerra e fronti sensibili. Il Premio Corrispondenti è andato a Rosalba Castelletti de la Repubblica e a Leonardo Panetta di Mediaset: voci che testimoniano la forza di un racconto lucido e accurato, nei luoghi cruciali. Il Premio Speciale Libertà di Stampa è stato attribuito al quotidiano La Stampa, al direttore Andrea Malaguti e alla redazione per l'attacco subito e le intimidazioni da parte di un gruppo di antagonisti di Askatasuna e per il coraggio dimostrato dai giornalisti nella difesa quotidiana del loro lavoro e della loro autonomia. Il Premio per la Televisione celebra due protagonisti capaci di coniugare professionalità, empatia e qualità dell'intrattenimento, raccogliendo risultati di assoluto rilievo: Gerry Scotti, volto storico della televisione generalista, modello di conduzione che unisce misura, autorevolezza e vicinanza agli spettatori e Stefano De Martino, simbolo di una nuova generazione di conduttori che dialoga con pubblici diversi con ironia e naturalezza. È stato assegnato anche il Premio Audiovisivo che è andato alla serie evento Sandokan, con Can Yaman nuovo volto della tigre della Malesia, Alessandro Preziosi e Alanah Bloor, per la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Il Premio Giornalismo Sportivo è andato a Arianna Ravelli della Gazzetta dello Sport; il Premio Generazione Digitale-Podcast ad Andrea Gerli della Rai per la Sostenibilità e a Guglielmo Nappi de Il Messaggero; il Premio Giornalista Scrittore a Claudio Cerasa, direttore del Foglio; il Premio Divulgazione Scientifica a Vincenzo Schettini, professore di Fisica; il Premio Under 30 a Valentina Pigliautile de Il Messaggero e il Premio Comunicazione Creativa alla Direzione Comunicazione Rai per "Tutti suonano Sanremo". La Cerimonia di premiazione si svolgerà in piazza di Spagna con il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato. Oltre a Gianni Letta che la presiede fanno parte della gGiuria del Premio Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Carlo Bartoli, Stefano Folli, Luciano Fontana, Luigi Gubitosi, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Antonio Martusciello, Roberto Napoletano, Agnese Pini, Antonio Polito, Aurelio Regina, Giampaolo Rossi, Danda Santini, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, monsignor Dario Edoardo Viganò.