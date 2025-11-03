Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Prefetto Roma, operaio sotto le macerie è vivo

Vigili del fuoco al lavoro durante il secondo crollo a Largo Corrado Ricci a Roma, 3 novembre 2025. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI
Vigili del fuoco al lavoro durante il secondo crollo a Largo Corrado Ricci a Roma, 3 novembre 2025. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI
AA

ROMA, 03 NOV - "Al momento c'è una persona che è intrappolata ma abbiamo delle evidenze che sia ancora in vita. C'è in corso ogni sforzo per cercare di salvarlo che è la priorità ma è un'operazione complessa". Lo ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini, nel corso del punto stampa ai Fori Imperiali per l'aggiornamento sul crollo della Torre. Anche dopo il secondo crollo "la persona dà segnali di vita. Probabilmente perché nella prima entrata" i vigili del fuoco "non erano riusciti a liberarlo ma sono riusciti, in qualche modo, a proteggerlo", ha spiegato. "Quello che possiamo dire è che sarà un'operazione molto lunga e complessa, perché il rischio di crollo è altissimo. Ci proveremo in tutte le maniere - ha ribadito - perché la priorità assoluta è salvare questa vita umana".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario