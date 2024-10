Prefetto Milano precetta lavoratori trasporti, revocato sciopero

MILANO, 04 OTT - Il sindacato ORSA nazionale ha revocato lo sciopero del trasporto pubblico a Milano dopo aver ricevuto il provvedimento di precettazione del Prefetto di Milano. Lo comunica la prefettura milanese. Lo sciopero territoriale di Milano era stato proclamato dalla S.N. ORSA. Trasporti Autoferro-TPL per l'intera giornata del giorno 5 ottobre 2024. "Il provvedimento di precettazione, disposto dal Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia - si legge nota della prefettura -, dopo aver acquisito il parere unanime del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica che avrebbe interessato la fascia oraria dalle ore 18.00 a fine servizio, si era reso necessario per le gravi esigenze di ordine pubblico, in concomitanza con l'incontro di calcio Inter-Torino, per il quale è prevista la presenza di circa 65.000 tifosi". "Sabato, il capoluogo - ricorda nella nota la prefettura di Milano - sarà, inoltre, interessato da rilevanti e numerose manifestazioni. Tra queste, particolare delicatezza assume il presidio preavvisato dall'Associazione Palestinesi in Italia di Solidarietà nei confronti di "Gaza e Libano", con la partecipazione di almeno 500 persone. Il deflusso di tale manifestazione avrebbe coinciso con la fascia di sciopero del trasporto pubblico con conseguenti gravi ripercussioni negative sotto il profilo della sicurezza pubblica".