Precipitato dall'ottavo piano nel Milanese, due fermi dei carabinieri

MILANO, 02 FEB - I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia e della Stazione di Pioltello hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Milano nei confronti di due colombiani di 45 e 32 anni, entrambi domiciliati a Pioltello ed irregolari, per l'omicidio di un loro connazionale 31enne, avvenuto nella serata di sabato scorso. I militati hanno scoperto che, al culmine di una violenta colluttazione con la vittima all'interno dell'appartamento di un palazzo di Pioltello, per motivi tutt'ora in corso di accertamento, lo avevano fatto cadere dall'ottavo piano per poi fuggire. I due fermati sono stati portati nel carcere di San Vittore di Milano.