Precipita ultraleggero nel veneziano, morto pilota, donna ferita

VENEZIA, 25 AGO - Un uomo è morto ed una donna è rimasta gravemente ferita nell'incidente occorso oggi pomeriggio ad un aereo ultraleggero, precipitato in un campo agricolo a Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia. Ancora da accertare la dinamica dello schianto, avvenuto intorno alle 15.30. Quando i vigili del fuoco ed i soccorritori del Suem sono giunti sul posto, per l'uomo, che probabilmente era ai comandi del piccolo aereo, non c'era più niente da fare; è deceduto all'istante per le gravi lesioni riportate nell'urto del velivolo. La donna invece è stata stabilizzata sul posto dai sanitari, e poi portata in ospedale a Padova. I vigili del fuoco sono ancora all'opera per mettere in sicurezza l'area.