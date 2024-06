Precipita sul Gran Paradiso, morto alpinista

AOSTA, 17 GIU - Un alpinista è morto stamane dopo essere precipitato dalla vetta del Gran Paradiso. L'incidente è avvenuto intorno alle 9. L'allarme è stato dato da una cordata di alpinisti che si trovava in zona e che ha assistito alla scena. Il corpo senza vita è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano giunto sul posto in elicottero. e portato alla camera mortuaria del cimitero di Courmayeur. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves. Le cause dell'incidente sono da accertare.