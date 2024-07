Precipita per 100 metri in montagna, italiano muore in Svizzera

Pompieri portano via uno dei feriti dell'incidente in cui e' rimasto coinvolto il pullman di pellegrini polacchi finito in un burrone delle Alpi francesi tra Grenoble e Gap, il 22 luglio 2007. Ventisei i morti. ANSA / LISA MARCELJA +++FRANCE OUT - BELGIUM OUT - NO MAGS IN GERMANY, ITALY, SWITZERLAND, NETHERLANDS, POLAND, SPAIN, PORTUGAL, AUSTRIA FINLAND+++