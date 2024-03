'Precari invisibili' della scuola ricevuti alla Camera

ROMA, 16 MAR - I due portavoce nazionali del movimento spontaneo 'Idonei 2020 per il ruolo, gli invisibili' - Gian Michele Mostardini e Alessandra Torrioni - sono stati ricevuti alla Camera dei Deputati dalla vicepresidente della Commissione cultura della Camera dei deputati, Valentina Grippo, e da Maria Stella Gelmini, già ministro dell'Istruzione e attuale vice presidente vicario del Gruppo parlamentare di "Azione" per rappresentare le preoccupazioni delle migliaia di persone "parcheggiate" nelle graduatorie di merito per il personale Docente. Il movimento degli 'Idonei' si sta occupando di far luce su quella che ritiene un'anomalia per la quale chiede chiarezza e tempestiva soluzione. Proprio in questi giorni è partito uno dei tre concorsi Pnrr per diventare insegnanti di ruolo; i vincitori, secondo l'attuale disposizione normativa, avranno la precedenza assoluta nelle assunzioni rispetto a chi già ha sostenuto il medesimo concorso (sempre con i parametri europei) ma due anni prima ed è attualmente in graduatoria, avendo maturato il diritto giuridico all'assunzione. Il Il movimento chiede una soluzione rapida, che sancisca la difesa del diritto degli idonei 2020 all'assunzione fin dalla prima occasione utile, chiarisca l'impiego di queste graduatorie e stabilisca una volta per tutte il pari scorrimento rispetto a quelle che emergeranno dai nuovi concorsi.