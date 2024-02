Post choc del vescovo contro Bianca Berlinguer, poi lo cancella

VENEZIA, 27 FEB - Un post violento all'indirizzo della giornalista Bianca Berlinguer - "mi piacerebbe fosse aggredita e che le forze dell'ordine si girassero dall'altra parte" - è stato pubblicato, e subito rimosso, da don Adriano Tessarolo, ex vescovo di Chioggia (Venezia). Il prelato non è nuovo a prese di posizione sopra le righe. Questa volta la vis polemica dell'ex vescovo ha preso di mira la conduttrice di 'E' sempre Cartabianca', il programma di Rete 4, per la solidarietà espressa da Berlinguer verso gli studenti di Pisa vittima delle manganellate dei poliziotti. Tessarolo, invece, ha manifestato una posizione del tutto a favore delle forze dell'ordine: "I giovani - ha scritto sul suo profilo social - devono stare alle regole: i poliziotti fanno il loro dovere e chi si presenta con violenza va fermato con la forza". Ed in merito alle differenti posizioni della politica sull'uso dei manganelli in piazza, Tessarolo ha concluso: "La solita furbastra, la 'Bianca' si vede chi è".