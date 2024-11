Possetti, il 15/12 inaugurazione memoriale vittime Ponte Morandi

GENOVA, 15 NOV - "Siamo emozionati nell'annunciare che il giorno 15 dicembre prossimo alle ore 10.30 sarà inaugurato il Memoriale delle vittime del Ponte Morandi a Genova". Lo annuncia Egle Possetti, Comitato ricordo vittime Ponte Morandi. "Un luogo di memoria, di storia, di emozioni per non dimenticare - conclude -. Una data importante per la città e per tutti noi".