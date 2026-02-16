Polizia, sono 5 i feriti del treno deragliato in Svizzera

ROMA, 16 FEB - Sono cinque le persone rimaste ferite nel treno regionale deragliato stamattina, verso le 7, nel canton vallese. Lo afferma la polizia vallese in un comunicato confermando che la causa è stata una valanga. Al momento dell'incidente, a bordo c'erano 29 persone. Uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale di Sion. Le altre quattro sono state soccorse sul posto dai servizi di emergenza e non hanno richiesto il ricovero in ospedale. Tutti i passeggeri sono stati evacuati. È stato istituito un servizio sostitutivo di autobus postali tra Goppenstein e Gampel per consentire loro di proseguire il viaggio.