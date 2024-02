Polizia penitenziaria, Delmastro 'nuove insegne di qualifica'

ROMA, 27 FEB - "Dalle parole ai fatti: dopo quasi sei anni di ritardo, dall'11 marzo la Polizia Penitenziaria indosserà finalmente le nuove insegne di qualifica. In occasione della celebrazione del 207° anniversario della Polizia Penitenziaria, le nuove insegne compariranno sulle spalline e sui berretti di donne e uomini del Corpo, in tutti gli istituti penitenziari. L'aver colmato questa lacuna mi rende estremamente fiero e orgoglioso: per lunghi anni la Polizia Penitenziaria ha versato in una situazione di grave abbandono, immotivatamente e immeritatamente. Abbiamo finalmente invertito la rotta: un segno tangibile del nostro impegno". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia.