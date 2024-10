Polizia, 'a Pisa piena collaborazione degli agenti'

ROMA, 22 OTT - "Come disposto dalla procura di Pisa, la questura ha proceduto alla notifica delle informazioni di garanzia e dell'invito a rendere interrogatorio dinanzi al pm nei confronti di dieci appartenenti alla Polizia di Stato, coinvolti nei fatti accaduti a Pisa durante la manifestazione dello scorso 23 febbraio. In particolare, l'attività di indagine è stata condotta dalla Polizia di Stato in piena collaborazione con la procura e sono stati identificati tutti gli operatori in servizio, grazie anche all'autoidentificazione ad iniziativa degli stessi agenti. Di essi, dieci risultano indagati per cooperazione colposa, eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi e lesioni personali. Nessuno degli indagati attualmente ricopre incarichi di natura operativa presso la questura di Pisa". Lo fa sapere la Polizia.