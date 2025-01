Polfer, 1.147 arrestati nel 2024, in aumento del +24%

ROMA, 02 GEN - Oltre quattro milioni (4.344.425) le persone controllate, 1.147 gli arrestati (+24% rispetto al 2023) e 11.440 gli indagati (+20% rispetto al 2023). Il bilancio dell'attività svolta della Polizia Ferroviaria nel 2024. "Numerosi anche i sequestri: 253 armi, nonché 15 kg di eroina, circa 1 kg di cocaina, e 35 kg di hashish. Oltre 8.437 contravvenzioni: 1.463 al codice della strada e 3.376 sanzioni relative al regolamento di polizia ferroviaria. 32.198 i bagagli sottoposti a controllo anche con l'uso di metal detector e 180 le ispezioni svolte presso i depositi bagagli", spiega una nota. Durante l'anno appena concluso sono state 32.199 le pattuglie impegnate a bordo treno. I convogli ferroviari presenziati sono stati complessivamente 64.517. Sono stati, inoltre, predisposti 10.432 (con una variazione percentuale del +4% rispetto al 2023) servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni, allo scopo di contrastare in modo specifico furti e truffe ai danni dei viaggiatori. "I controlli - spiega Polfer - sono stati potenziati anche grazie al supporto fornito dagli smartphone in dotazione alle pattuglie e collegati direttamente con le banche dati di Polizia".