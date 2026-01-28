Polemiche per una pubblicità 'Il Tirolo non è l'Alto Adige'

BOZEN, 28 GEN - "Tirol is not South Tyrol", il Tirolo non è l'Alto Adige. E' questo lo slogan di un post pubblicitario dell'azienda di promozione del land austriaco che sta suscitando polemiche a sud e a nord del Brennero. Su Instagram la Tirol Werbung qualche giorno fa pubblicato un post nel quale, con la famigerata frase evidenziava - evidentemente con ironia - le differenze: il Tirolo sinonimo di "classico sentimento alpino", Kaiserschmarrn (frittata dolce) e canederli da un lato e l'Alto Adige di "stile italiano", oltre che di pizza e vino. L'Alto Adige ha anche "un dialetto incomprensibile". In basso la scritta "Buon gusto, accenti diversi" e l'emoji di una stretta di mano. La pubblicità ha suscitato immediata indignazione a Bolzano, ma anche a Innsbruck. Nel frattempo è stata rimossa, ma il danno evidentemente era già stato fatto. "Questo post non corrisponde al concetto di Euregio, agli obiettivi della presidenza tirolese dell'Euregio e al mio approccio personale", ha spiegato subito il governatore del Tirolo Anton Mattle. L'Alto Adige è un "partner e un amico, non un concorrente o un avversario", ha detto Mattle all'Apa. Il governatore altoatesino Arno Kompatscher non vuole enfatizzare troppo la questione: "Penso che il post sui social media non sia riuscito, ma credo che sia del tutto esagerato mettere in dubbio il nostro legame", ha dichiarato Kompatscher al Dolomiten. I partiti di destra (Fpö in Tirolo e Süd-Tiroler Freiheit in Alto Adige) hanno condannato il post in un comunicato stampa congiunto. "Chiunque riduca l'Alto Adige a pizza e a un 'dialetto impossibile da capire' calpesta anche la storia comune del Tirolo", si legge. L'Andreas Hofer Bund giudica il post "non solo di cattivo gusto, ma anche politicamente discutibile". Tirol Werbung ha cercato di calmare le acque. "Con il nostro post volevamo fare un confronto tra Il Tirolo e l'Alto Adige seguono una tendenza in atto su Instagram, ovvero quella di immaginare le destinazioni e confrontarle con umorismo", riporta l'Apa. A quanto pare, l'Idm, che promuove invece l'immagine dell'Alto Adige, ha preso con filosofia l'accaduto. Ha messo like al post e ha commentato: "Ehi, anche noi abbiamo i canederli, ma con il dialetto può essere difficile".