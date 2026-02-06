Polemica social su monete australiane per regina Elisabetta

ROMA, 06 FEB - Due monete commemorative della regina Elisabetta II, emesse dalla Royal Australian Mint, la Zecca di Stato australiana, hanno scatenato lamentele e polemiche sui social media sull'effige scelta per rappresentare la sovrana britannica scomparsa nel 2022, raffigurata con tratti molto lontani da quelli del soggetto originale. La polemica è rimbalzata nel Regno Unito e Bbc News ha raccolto alcuni dei commenti più velenosi. "Questo deve essere il ritratto più sgradevole mai apparso su una moneta", ha dichiarato una delle tante persone che hanno reagito negativamente online. Sono stati fatti paragoni con vari personaggi televisivi, tra cui Mrs. Doubtfire, la celebre governante dell'omonimo film commedia, interpretata dal compianto Robin Williams. Le monete d'argento da 5 dollari e da 50 centesimi sono state create per celebrare i 100 anni dalla nascita della regina, che era stata anche capo di Stato dell'Australia, nell'ambito delle tante iniziative, a partire da quelle britanniche, in vista del 21 aprile prossimo, giorno della ricorrenza. "C'è un motivo se la maggior parte dei ritratti è di profilo. Sembra che sia appena andata a sbattere contro un muro", ha commentato un altro utente nel profilo Facebook della Zecca. La Royal Australian Mint, dal canto suo, ha difeso il ritratto, affermando comunque che "le immagini sulle nostre monete non sempre riescono a catturare la piena bellezza di un disegno una volta inciso nel metallo".