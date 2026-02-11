Pm Roma dispone il sequestro dei telefoni delle vittime di Crans-Montana

MILANO, 11 FEB - Il sequestro probatorio dei telefoni di tutti i ragazzi italiani che hanno perso la vita o sono rimasti feriti nella tragedia dello scorso capodanno a Crans Montana è stato disposto qualche giorno fa dalla Procura di Roma Il pm Stefano Opilio, titolare del fascicolo per disastro colposo, omicidio plurimo colposo, e lesioni aggravate, sta raccogliendo i cellulari in vista di una indagine forense che comincerà a breve: si ritiene che le immagini e le chat altri dati della notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio possano restituire elementi rilevanti nella ricostruzione del rogo a Le Constellation in cui sono morti 41 giovani e 115 feriti.