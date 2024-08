Pm Pavia,18enne morta per trauma da caduta dal monopattino

MILANO, 06 AGO - Eleonora Maria Paveri è morta per un grave trauma addominale, con emorragia interna, compatibile con la caduta dal monopattino su cui viaggiava nella notte tra sabato e domenica a Pavia assieme all'amica che invece è ricoverata al San Matteo ed è in condizioni discrete. Lo si legge in una nota della Procura in cui si precisa che "le indagini, anche di natura tossicologica, proseguono per compiutamente delineare gli esatti contorni della vicenda".