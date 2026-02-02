Pm Gela, fascicolo su Niscemi senza indagati, escludo rimanga così

NISCEMI, 02 FEB - "Al momento, non ci sono indagati ma escludo che il fascicolo rimarrà a carico di ignoti". Lo detto il procuratore di Gela, Salvatore Vella, sull'inchiesta avviata sulla frana di Niscemi. Vella, affiancato dal dirigente del commissariato di polizia Giovanni Minardi, ha incontrato i giornalisti nel Municipio del paese Nisseno. "Inizieremo a sentire persone - ha aggiunto il procuratore - non guarderemo in faccia nessuno. Ci stiamo muovendo su una notevole mole di documenti anche immagini fornite dall'agenzia italiana aerospaziale. Valuteremo se ci sono state condotte omissive che hanno contribuito a causare l'evento oppure se qualcuno, agendo, ha contribuito a causarlo".