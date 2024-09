Pivetti: 'E' solo la fine del primo tempo, mai evaso le tasse'

MILANO, 26 SET - "Questo è solo la fine del primo tempo. Non aspettavo nulla di diverso. Sono curiosa di vedere le motivazioni. Ricorreremo in appello e sono serena perchè sono perfettamente innocente. Le tasse lo ho sempre pagate. Ma qui l'oggetto del contendere è far passare la Pivetti come un evasore fiscale che non è". E' queto il commento a caldo di Irene Pivetti, l'ex presidente della Camera allora in quota Lega, sulla condanna a 4 anni di carcere inflitta oggi dal Tribunale di Milano.