Pisani, sarò alla Stampa per esprimere solidarietà ai suoi giornalisti

MILANO, 09 DIC - "Nel pomeriggio sarò a La Stampa per esprimere solidarietà ai suoi giornalisti e al direttore Andrea Malaguti" per l'assalto alla redazione dello scorso 28 novembre. Lo ha annunciato il capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, incontrando i giornalisti per gli auguri di Natale in Prefettura a Milano. Pisani ha invitato all'incontro anche i responsabili delle altre testate giornalistiche che operano a Torino. Agli auguri in Prefettura a Milano erano presenti il prefetto del capoluogo lombardo, Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale e il Direttore dell'ufficio comunicazione istituzionale della Polizia di Stato, Domenico Cerbone. "Come sono solito fare gli auguri a Roma - ha detto Pisani - quest'anno ho deciso per par condicio di farli anche qui".