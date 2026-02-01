Pisani ad agenti feriti, 'grazie per vostra dedizione e professionalità'

ROMA, 01 FEB - "Care colleghe e cari colleghi, il servizio di ordini pubblico, affrontato e gestito nella giornata di ieri a Torino, in un contesto particolarmente complesso e difficile, ha ancora una volta messo in luce la Vostra dedizione nell'essere, con professionalità, equilibrio e rischio della propria incolumità, servitori del nostro Stato democratico". E' quanto si legge in una lettera inviata dal Capo della polizia, Vittorio Pisani, agli agenti rimasti feriti nel corso degli scontri avvenuti a Torino. "Di questo, non smetterò mai di dirvi grazie - aggiunge -. Grazie, perché il vostro impegno, silenzioso e costante, è garanzia per la tutela delle nostre Istituzioni democratiche e per la sicurezza delle nostre comunità."