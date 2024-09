Pirondini, 'il M5s sosterrà Orlando in Liguria'

Elly Schlein segretaria del Partito Democratico e Andrea Orlando deputato del Pd ex ministro della Giustizia, durante la manifestazione unitaria del centrosinistra in piazza De Ferrari, per chiedere le dimissioni del presidente agli arresti domiciliari Giovanni Toti dello scorso 18 luglio. Genova, 29 luglio 2024. ANSA/LUCA ZENNARO