Pioggia riempie invasi, stop al razionamento d'acqua in Sardegna

NUORO, 20 GEN - La pioggia di intensità eccezionale caduta negli ultimi tre giorni ha riempito le dighe nella Sardegna centro-orientale, facendo rientrare l'emergenza idrica che aveva portato ad annunciare pesanti razionamenti dell'acqua - rubinetti aperti solo a giorni alterni - in 17 comuni del Nuorese, compreso il capoluogo, a partire da lunedì 27 gennaio. Tutto rientrato: secondo i dati diffusi dal gestore Abbanoa nell'incontro di questo pomeriggio a Nuoro con Egas, i sindaci del territorio e la Provincia, assessorato regionale dell'Ambiente e Protezione civile, la disponibilità d'acqua nell'invaso di Olai è raddoppiata, passando in tre giorni da 3 milioni a 7 milioni di mc, mentre è stato portato al limite autorizzato la disponibilità nel Govossai. Vengono quindi meno le restrizioni idriche già disposte a partire dal 27 gennaio per i comuni serviti dal potabilizzatore di Janna 'e Ferru. Si procederà tuttavia a una nuova verifica congiunta i primi giorni di marzo. Il tavolo sull'emergenza siccità rimane comunque convocato in modo permanente per uno scambio continuo di informazioni e per mettere in campo una serie di azioni condivise utili a preservare al massimo la risorsa idrica. Contestualmente prosegue il piano straordinario di manutenzione reti e di ricerca e riparazione perdite da parte di Abbanoa, anche con squadre interne del gestore. In stretta collaborazione con le amministrazioni comunali verranno inoltre mappate, verificate ed eventualmente inserite nel sistema idrico tutte le fonti di alimentazioni ulteriori nel territorio. Verrà poi completato il programma straordinario di installazione di accumuli nelle strutture pubbliche. Attraverso le associazioni di categoria si proseguirà anche nell'opera di sollecitazione dei privati affinché si dotino di sistemi di accumulo. E' previsto infine un aggiornamento periodico sullo stato dell'arte degli investimenti in carico ad Abbanoa: zattere su Olai e pompe di pescaggio sul Govossai, completamento collegamento Olai-Govossai, progettazione del collegamento Gusana-potabilizzatore Janna 'e Ferru, interventi di manutenzione straordinaria della diga Govossai utili ad incrementarne la capacità d'invaso.