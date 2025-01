Pioggia in attenuazione in Sicilia,non esclusi peggioramenti

CATANIA, 17 GEN - Volontari organizzati della Protezione civile della Regione Sicilia stanno effettuando attività di pattugliamento sul territorio per monitorare e gestire in maniera rapida ed efficace eventuali emergenze legate al Maltempo nell'isola. Nelle prime ore della mattina si sono registrati picchi di precipitazioni significative a Linguaglossa (Catania), nel Messinese e in generale nella zona del versante orientale della Sicilia. Al momento, il fenomeno piovoso sembra essere in fase di attenuazione, ma non si possono escludere peggioramenti nelle prossime ore, con possibili precipitazioni di forte intensità, anche localizzate e caratterizzate da una distribuzione casuale. La Sala operativa regionale integrata siciliana (Soris) si è collegata per un report sulla situazione con l'unità di crisi nazionale, convocata dal dipartimento nazionale della Protezione Civile per il coordinamento delle attività in corso. Il capo dipartimento regionale segue l'evolversi della situazione in contatto con i Prefetti e con il presidente della Regione.