Piogge e venti forti su gran parte dell'Italia

ROMA, 26 MAR - Una perturbazione atlantica nel corso della prossima notte determinerà un deciso peggioramento delle condizioni meteo su gran parte dell'Italia. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dalle prime ore di domani temporali su Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Toscana in estensione a Umbria, Lazio e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Dal mattino di domani sono previsti venti forti, con rinforzi di burrasca, su Liguria ed Emilia-Romagna, in estensione a Molise, Puglia, specie settori settentrionali, e nel pomeriggio alla Calabria. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per la giornata di domani allerta gialla in Campania, Lazio, Molise, Toscana, Umbria e parte di Calabria, Emilia-Romagna, Basilicata, Abruzzo, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto.