'Picchiata da polizia durante carica' terza denuncia a Torino

TORINO, 27 FEB - Una terza querela è stata presentata alla procura di Torino per un'azione delle forze dell'ordine compiuta nel corso di una manifestazione antifascista lo scorso dicembre davanti al Campus Einaudi. Alle due docenti universitarie (Alessandra Algostino e Alice Cauduro) che accusano di essere state colpite senza ragione durante una carica si è aggiunta una dimostrante di 26 anni che ha riportato una frattura a un braccio. Davanti al Campus si radunarono circa 150 giovani per protesta contro un volantinaggio di attivisti del Fuan. Entrambe le professoresse hanno detto di essersi trovate sul posto solo come osservatrici e che la carica partì verso la fine, quando non c'erano più tensioni. La Digos a sua volta denunciò una trentina di attivisti.