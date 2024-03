Picchiano disabili in struttura protetta, otto indagati

Un fermo immagine tratto da un video della Guardia di Finanza mostra un momento dell'operazione che ha portato ad arrestare tre dipendenti dell'associazione "Opus onlus" che gestisce la casa famiglia per anziani e disabili "San Francesco e Santa Maria", a Crotone. Degenti picchiati ed umiliati, razioni di cibo insufficienti come quantità e qualità, vessazioni di natura psicologica: a mettere in atto tali comportamenti sarebbero stati tre dipendenti dell'associazione "Opus onlus" che gestisce la casa famiglia per anziani e disabili "San Francesco e Santa Maria". ANSA/ GUARDIA FINANZA UFFICIO STAMPA ++HO - NO SALES EDITORIAL USE ONLY++