Picchia la moglie, figlia minorenne chiama 112 e lo fa arrestare

CRISPIANO, 09 DIC - Un 49enne di Crispiano (Taranto) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna. L'intervento dei militari è scattato in seguito alla chiamata al 112 da parte della figlia minorenne. Secondo la ricostruzione dell'Arma, l'uomo - con problemi di tossicodipendenza - sin dall'inizio della convivenza nel 2010 avrebbe offeso e minacciato la compagna, episodi mai denunciati fino al 6 dicembre. Nel corso dell'ultima lite, avrebbe insultato, minacciato e colpito la donna alla presenza della figlia minorenne, cercando anche di impedirle di chiedere aiuto sottraendole il cellulare. La convivente sarebbe stata afferrata al collo e colpita con pugni al capo e al volto, riportando la rottura degli occhiali. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti dopo la telefonata al 112 della adolescente, bloccando l'uomo. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Martina Franca, dove è stata medicata e dimessa. Informata delle tutele previste dalla legge, ha scelto di non essere collocata in una struttura protetta. Il 49enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto alla casa circondariale di Taranto.