Piantedosi risponde a de Pascale, 'ora un Cpr a Bologna'

BOLOGNA, 13 FEB - Un Cpr a Bologna. È nelle intenzioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che ha scritto una lettera al presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale, i cui stralci oggi sono pubblicati dai quotidiani Resto del Carlino, Repubblica e Corriere nei dorsi locali. "I competenti uffici - si legge nella missiva di risposta del Viminale alla richiesta di confronto della Regione - stanno riservando una doverosa attenzione all'Emilia-Romagna ed a breve le comunicherò la collocazione individuata per una più rapida realizzazione di un centro (un Cpr, ndr) nel capoluogo bolognese, che verrebbe destinato prioritariamente proprio alle esigenze di sicurezza locali". E poi, scritto a mano: "Un cordiale saluto, Matteo Piantedosi". Il ministro dell'Interno tra l'altro questo tardo pomeriggio è atteso nel capoluogo emiliano alla presentazione di un libro. L'apertura di de Pascale al tema Cpr ha sparigliato la discussione interna al centro sinistra in città, ma non solo. Nella lettera il ministro sottolinea anche che "occorre contrastare le forme di illegalità più diffuse nelle nostre città, sovente alimentate da cittadini stranieri irregolari dediti a comportamenti pericolosi". All'orizzonte, annuncia Piantedosi, c'è un accordo con le Regioni per "indirizzare proprio alle politiche di sicurezza urbana importanti risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione".