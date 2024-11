Piantedosi, pochi in Albania perchè lo screening è severo

ROMA, 06 NOV - "Il numero esiguo di persone" portate in Albania "sconta il fatto che la verifica delle vulnerabilità e delle condizioni che devono ricorrere" perchè il trasferimento possa avvenire "sono molto severe e ciò comporta che il numero di migranti prelevati sia tarato per difetto piuttosto che per eccesso. Ci sono poi alcune decine di persone escluse perchè hanno tirato fuori il documento d'identità per evitare il trattenimento. C'è stato quindi una deterrenza e tutto questo è finalizzato perchè ci siamo le condizioni per il rimpatrio". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in audizione al Comitato Schengen.